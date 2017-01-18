В последнее воскресенье января в Волгограде снова состоится «Битва на Волге». 54-й мотокросс по традиции пройдет в Советском районе.

– Гостей ждут показательные выступления по рукопашному бою и авиамодельному спорту, молодежные патриотические акции, соревнования кинологов, выставка военной техники и многое другое, – сообщается на сайте мэрии.

Торжественное открытые мероприятия состоится 29 января в 12.00 на трассе «Максимка». Официальные заезды участников мотокросса в классах «Open», 125, 85, 65 куб. см, «Квадроциклы» и «Шипы» начнутся в 12.30.

Одновременно сразу на нескольких площадках развернутся выставка авиамоделей «Под крылом самолета», выступление фаерщиков под музыку военных лет «Огонь Победы», акция «Фронтовая открытка», откроется выставка военной техники, вооружения периода Великой Отечественной войны.

Тематическая площадка «Солдатский привал» воссоздаст атмосферу победного февраля 1943-го года: воспитанники муниципальных учреждений в солдатской форме военных лет исполнят военные песни, танцы, прочтут фронтовые стихи.

В 15.30 все участники мероприятия увидят военно-историческую реконструкцию «Освобождение концлагеря «Дулаг 205».

Кроме того, будут организованы соревнования по кудо, автомодельному спорту, паркуру и служебному собаководству. Также гостям праздника будет предоставлена возможность поучаствовать в тестдрайвах квадроциклов и кроссоверов.

Представители молодежных организаций пригласят волгоградцев стать участниками и зрителями патриотических акций. Так, например, на снежном склоне потомки героических защитников Родины выложат гвоздиками слово «ПОБЕДА».

Вход на мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине победы под Сталинградом и 90-летию со дня образования ДОСААФ, свободный.

Его организаторы – региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области», спортивно-технический клуб «АлИг», региональное отделение ДОСААФ России по Волгоградской области, войсковая часть 22220 при поддержке администрации Волгоградской области и Волгограда.

Более подробную информацию можно получить по телефону 68-02-22 и на сайте www.alig.ru.

Фото с сайта мэрии