В Волгограде родителям вернут деньги за проезд школьников

Учащимся волгоградских школ предоставлено право на компенсацию стоимости проездных билетов на поездки в общественном транспорте, приобретенных с января по май 2017 года.

– Для возврата потраченных средств родителям надо обратиться в отделы субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда с соответствующими документами, – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии.

Кроме самого проездного билета родители должны принести заявление, справку из школы и реквизиты счета, на который будут перечисляться денежные средства. При себе следует иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

В последующие месяцы для получения компенсации родителям будет достаточно принести только проездные билеты. При этом их можно предоставить сразу за 3 месяца, например, в апреле 2017 года за январь, февраль и март 2017 года.

Если используется электронный проездной билет (транспортная карта школьника), то необходимо сохранять документы (квитанции), подтверждающие факт зачисления денежных средств на карту за соответствующий месяц.

Адреса отделов субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда:

Ворошиловский и Центральный районы – ул. им. Буханцева, 20;

Дзержинский район – ул. Хорошева, 30а;

Кировский и Советский районы – ул. 64-й Армии, 16;

Красноармейский район – ул. Бахтурова, 31;

Краснооктябрьский район – ул. Бажова, 11;

Тракторозаводский район – ул. Дзержинского, 38.

Отделы субсидий и работы с населением принимают заявителей с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 12-30 до 13-30.

Фото с сайта мэрии