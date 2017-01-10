В Волгограде «Лазоревый цветок» приглашает на «Рождественские встречи»
Поклонников казачьей песни приглашают на традиционный концерт «Рождественские встречи». Ансамбль «Лазоревый цветок» приготовил для них сказку «Доброе сердце дороже красоты».
– Спектакль придется по вкусу и маленьким, и взрослым зрителям, – уверены в областном комитете по делам национальностей и казачества.
Автор сказки – донской казак, авиатор и литератор, близкий друг и ученик Михаила Шолохова Пётр Васильевич Лебеденко. Очарованный яркой жизненной силой народного слова, он написал целый том увлекательных историй«Сказки Тихого Дона».
По традиции спектакль «Лазоревого цветка» украшен дивными казачьими песнями и танцами.
– В праздничной программе легко узнаваем фирменный стиль коллектива, – отмечают организаторы концерта. – У «Лазоревого цветка» – своя «изюминка» звучания, в которой исконно русский старинный мелодизм органично сливается с современным, смелым по выразительным приемам обликом аранжировки.
Концерт состоится 14 января в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии.
Начало в 18.30. Дополнительная информация по телефонам: 38-66-00, 98-52-24.
Фото с сайта областного комитета по делам национальностей и казачества
Похожие записи:
- В волгограде в «Царицынской опере» – «новогодний переполох»
- Волгоградский молодежный театр покажет «Все в саду»
- В Волгограде откроется выставка-блокбастер Виктора Лосева «Муза № 26. Художник и его модели»
- В Волгограде на улице Чуйкова установят памятный знак «Три эпохи водопровода»
- Руководитель волгоградского театра «Благодатное небо» Елена Дмитриева отметила 60-летие
Добавить комментарий