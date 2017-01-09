В Урюпинском районе полицейские задержали поджигателя

В воскресенье, 8 января в полицию поступило заявление от работников продовольственного магазина, расположенного в станице Михайловская Урюпинского района.

По словам потерпевших, в этот день около 18-30 неизвестный гражданин, находясь в торговом зале, облив витрину и пол легковоспламеняющейся жидкостью, после чего совершил поджог магазина.

— В результате поджога выгорела 1/3 часть помещения и имущества, — сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В пожаре никто не пострадал. Ущерб устанавливается.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следственно-оперативной группой Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», а также благодаря записям с камер видеонаблюдения, личность подозреваемого была установлена. 27-летний безработный был задержан по горячим следам.

Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог из-за очередного отказа продавца продать ему в долг продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.