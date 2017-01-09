В Елани пройдет прием замруководителя регионального СУ СКР

В среду, 11 января в 10.00 заместитель руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области Армен Енокян проведет личный прием граждан в рабочем поселке Елань. Прием состоится в здании Жирновского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по области, расположенного в раобчем поселке Елань по адресу: ул. Ленинская, 80.

— Жители Волгоградской области могут обратиться к заместителю руководителя Следственного управления по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следственных органов Следственного управления, а также по другим, требующим вмешательства со стороны руководства управления, вопросам, — сообщает старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Куницкая.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

Записаться на прием к руководителю Следственного управления можно по телефону: 8 (84453) 7-15-31.