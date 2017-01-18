События Волгограда и области: 19-25 января

19 января в Молодежном театре – «Любовь со взломом» (19.00). 20 января – «Прежде чем пропоет петух» (19.00). 21 января – «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (18.00). 22 января – «Забавный случай» (18.00). 25 января – «Еще один Джексон моей жены» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

19 января в НЭТе – «Женихи» (19.00). 20 января – «Клинический случай» (19.00). 21 января – «Маскарад» (18.00). 22 января – «Хомо эректус, или Обмен жёнами» (18.00). 25 января – «Боинг-Боинг» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

20 января в Театре кукол – «Курочка ряба» (18.00). 21 января – «Котёнок по имени Гав» (11.00). 22 января – «Три поросёнка» (11.00). 24 января – «Коза дереза» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

20 января в театре «Царицынская опера» – «Жизель» (18.30). 22 января – «Евгений Онегин» (17.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

20 января в ЦКЗ – Концерт органного дуэта, лауреаты международных конкурсов и премии «Народное признание» Д. Ихина и Д. Маханьков (18.30). 21 января – «Три века симфонической музыки» (17.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

20 января в Доме офицеров – концерт ансамбля российского казачества «Казачий Курень» «Рождественские Святки» (18.00, пр. Ленина, 31).

20-24 января в Волгограде и Волжском – футбольный турнир на Кубок «Сталинградской битвы» (стадион «Зенит» и стадиона им. Логинова).

20 января – 26 февраля в Волжской картинной галерее – выставка польского художника Сильвии Лычко-Жельоны «Поэтическая вольность» (ул. Сталинградская, 2, 8-8443-27-76-07).

20 января в Волжском ДК «Волгоградгидрострой» – концерт ансамбля танца «Каприччио» «Снег идёт» (18.00) . 21-22 января – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00, пл. Комсомольская, 1, 8-8443-41-38-42).

21 января в ТЮЗе – «Как выдать маму замуж?» (17.00). 22 января – «Как проучили Гремучего Змея» (11.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

21 января в камерном зале «Волоградконцерта» – детский концерт ансамбля «Синий троллейбус» (11.00, ул. Маршала Чуйкова, 4а, 50-50-09).

21 января в музее-заповеднике «Сталинградская битва» – 3-й областной творческий конкурс патриотической песни «Катюша» (10.30). 22 января – литературно-публицистический клуб «Мамаев курган» (11.00, ул. Чуйкова, 47, 23-67-23).

21 январяв кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» – концерт «Органный дуэт» (18.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02)

21 и 22 января в Волжском театре кукол «Арлекин» – «Приключения Буратино» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8-8443-31-08-93, 31-38-63).

21 января в Волжском драмтеатре – «Публике смотреть воспрещается» (18.30). 22 января – «Красная шапочка» (11.00). 22 января – «Маугли» (18.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

21 января в Волжском – кукольный спектакль ДЦ «Бибигон» « Вовка и Снеговик» (18.00, 8-904-759-25-50, 8- 903-467-88-48).

21 и 22 января в Палласовком в РДК – премьера театрализованного представления образцового музыкального театра «Сюрприз» «Разноцветная музыка детства» (13.00 и 11.00). 22 января в СК «Сокол» – открытое первенство по мини-футболу (10.00), в МЦ «Спектр» – конкурс-отбор военно-патриотической песни и чтения «Ты выстоял, великий Сталинград!» (15.00).

22 января в музее ИЗО им И. Машкова – в рамках музейного проекта для детей «Исследователь искусства» занятие «Что за лев поселился на окне крестьянского дома?» (11.00, 15.30, пр. Ленина, 21, 38-59-15).

22 января в библиотеке им. М. Горького – в рамках просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA» – лекция цикла «ARS POETICA» «Тропы и режимы воображения» кандидата филологических наук, доцента ВолГУ С. Калашникова (15.00) и турнир «Азовский бриз» по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» (11.00, ул. Мира, 15, 4-й этаж, 33-20-21, 8-902-382-91-62).

22 января в ТРЦ «Акварель» – творческий фестиваль «Акварель талантов» (15.00, пр. Университетский, 107, тел: 264-247).

23 января в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – выставка, посвященная 90-летию ДОСААФ (12.00). 23 января – работа интерактивных площадок (11.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

25 января в РИАЦ – презентация проекта «Горячая линия бесплатной правовой помощи заемщикам и потребителям финансовых услуг» (14.00, ул. Мира, 19а, 8-988-970-70-70).

25 января в ДЦ «Бибигон» – кукольный спектакль «Вовка и Снеговик» (18.00, 8-904-406-56-56,8-909-388-99-30).