Росавтодор предупреждает волгоградских водителей о метели и гололедице
Федеральное дорожное агентство информирует – на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Республик Алтай, Хакасия, Калмыкия, Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Томской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Тверской, Ярославской, Московской, Тульской, Костромской, Ивановской, Владимировской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской Кемеровской областях прогнозируется снег, местами метель, гололедица.
Ссылаясь на информацию Гидрометцентра России, Росавтодор предупреждает также о лавиноопасности в горах Республик Северного Кавказа, Алтая, Краснодарского края 23 января.
Водителей, планирующих дальние поездки, призывают соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах.
– Дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения, – сообщили ИНТЕРу в Росавтодоре. – К дорожным работам привлечено более 600 единиц техники, дорожное покрытие обрабатывается противогололёдными материалами.
На спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники.
Фото с сайта Росавтодора
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