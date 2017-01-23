Волгоградцев пригласят в «Путешествие в мир кукол» на рубеже веков

В феврале в Волгограде пройдет выставка «Путешествие в мир кукол» – авторский проект искусствоведа и коллекционера кукол Марины Политовой. На выставке будут представлены куклы и их игрушки, кукольная и детская одежда, предметы кукольной и детской посуды, а также кукольная мебель рубежа XIX-XX веков.

– Кукла – загадочный и малоизученный феномен в истории декоративно-прикладного искусства, – рассказали ИНТЕРу в музее ИЗО им. И. Машкова. – Она загадочна, потому что малоизученна, или малоизученна, потому что загадочна? Кто она – игрушка или украшение? Действительно ли у кукол есть свой мир, существующий параллельно с миром людей и отражающий социум? Возможно, найти ответы на эти вопросы, а также задать себе новые и иначе взглянуть на такой простой предмет как кукла, позволит выставка «Путешествие в мир кукол».

В истории кукол это время XIX век принято называть «золотым веком» кукол – тогда их создавали из фарфора, который был невероятно дорогим материалом, сравнимым с золотом. Куклы того времени имеют определенную типологию лиц и тел, это – младенец, кукла-ребенок и кукла-дама. В соответствии с «возрастом» куклы создавался и ее гардероб, в котором сегодня мы можем проследить эволюцию детского и женского костюма. Кроме того, кукол окружала вся необходимая для их кукольной жизни обстановка, а также многообразие аксессуаров

Лидерами в производстве кукол «золотого века», которых сегодня принято называть «антикварными», были две страны – Франция и Германия. Различные города этих стран славились производством кукол с бисквитными головами, т.е. из неглазурованного фарфора. Куклы прославленных французских мастеров имели роскошные наряды и большое количество аксессуаров. Немецкие производители кукол стремились удешевить свою продукцию, за счет чего наряды кукол стали менее роскошными, но все же позволяли своим обладательницам выделяться среди тысяч других кукол.

На выставке представлены куклы и их игрушки, кукольная и детская одежда, предметы кукольной и детской посуды и кукольная мебель.

Экспозиция знакомит посетителей с типологией кукол и этапами производства антикварной куклы, с историей кукольного производства Европы, особенностями кукол Франции и Германии, миром женской, детской и кукольной моды рубежа XIX — XX веков, с особенностями кукольного быта. Основная часть кукол на выставке немецкого производства, но также присутствуют куклы Франции, Англии, США, Японии и Китая.

Экспозиция будет работать с 14 февраля в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова по адресу: пр. Ленина, 21. Справки по телефонам: 38-24-44, 38-59-15.

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