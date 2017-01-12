Полный список иорданей на территории Волгоградской области

В ночь с 18 на 19 января православные в очередной раз отметит светлый праздник Крещения Господня. На территории регионе к этому времени откроют 79 купелей.

Волгоград

– Тракторозаводский р-н, р. Волга, п.Спартановка, в р-оне ул. Грамши

– Краснооктябрьский р-н, ул. Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба «Пилигрим»)

– Центральный р-н, р. Волга, Набережная 62 Армии, причал №9

– Советский р-н, р. Волга, набережная Тулака

– Дзержинский р-он, пруд «Ангарский»

– Кировский р-н, р. Волга, пристань им.Руднева

– Красноармейский р-н, р. Волга, набережная (у монумента Ленина)

– Красноармейский р-н, п. Южный, ВДСК

Волжский

– р. Ахтуба, городской пляж, район спасательной станции №1

– п . Рабочий, р.Ахтуба, район спасательной станции №2.

Камышин

– прав. берег р. Камышинка, в районе Камышинского ПСП ГКУ «Служба спасения»

– левый берег р.Камышинка, в районе базы МКУ «Аварийно-спасательная служба г.Камышин»

Михайловка

– оз. «Ямное».

Урюпинск

– водоем

Алексеевский район

– ст. Алексеевская, левый берег р.Бузулук

Быковский район

– Волгоградское вдхр, территория бывшего речного порта

Городищенский район

– п. Ерзовка, купель в помещении Храма

Даниловский район

– с. п. Островское, оз. «Иордань»,

– с. п. Сергиевское, р. Медведица

Дубовский район

– г. Дубовка, в районе спасательной станции

– г. Дубовка, территория пруда (Воскресенский Свято-Преображенский женский монастырь)

– с. п. Оленьевское, территория залива р. Оленье

– с. п. Горнобалыклейское, залив р. Балыклейка

– с. п. Песковатское, Волгоградское вдхр

Еланский район

– р. Терса в 100 м от моста (рядом со зданием бывшей водокачки)

– р. Краишевка, с. Краишево ул. Кирова

– р. Терса, с. Терса, в районе ул. Советская

– ер. Большеморецкий, с. Б. Морец, ул.Московская, 5

– р. Терса, ул. Ленина, 178А, у пожарной части

– х. Булгурено, пруд «Калашный».

Жирновский район

– в 12 км от г. Жирновск, «Валюненский родник»

– р. п. Красный Яр, р. Медведица, ул.Центральная, 47, в 50 м. от поселковой бани

– с. п. Александровское, место массового отдыха «Мель»

– с. п. Медведицкое, в 200 м выше моста.

Иловлинский район

– с. п. Качалинское, р. Быстрая

– с. п. Сиротинское, х. Камышинский, святой источник «40 Сивайтийских мучеников»

– х. Стародонской, с. п. Озерское, затон.

Калачевский район

– Калач-на-Дону, р. Дон, в районе спасательной станции

– с. п. Ильёвское, п. Пятиморск, территория плавучей церкви «Святитель Иннокентий»

Киквидзенский район

– ст. Преображенская, р. Бузулук

– пруд «Слободский», с. Александровка

Котельниковский район

– г. Котельниково, р. Аксай-Курмояровский, в конце ул. Родина, северная часть г. Котельниково

Котовский район

– г. Котово, пруд «Тверской»

Кумылженский район

– ст. Слащевская, р. Хопер

– ст. Кумылженская, р. Кумылга

Ленинский район

– с. Заплавное, р.Ахтуба

– г. Ленинск, р. Ахтуба, ул. Фрунзе, 196а

Нехаевский район

– ст. Тишанская, р. Хопер

Николаевский район

– г. Николаевск, Волгоградское водохранилище, городской пляж

Новоаннинский район

– г. Новоаннинский, р. Бузулук; ст. Филоновская, Свято Троицкий приход

Новониколаевский район

– х. Скворцовский, пруд «Петров»

– х. Дуплятский, пруд «Новый»

Октябрьский район

– р. п. Октябрьский, р. Аксай-Есауловский, в районе кафе «Боцман»

– с. Аксай, р. Аксай-Есауловский, в районе ул. Колхозная

Палласовский район

– г. Палласовка, р. Торгун, на мелководье

Руднянский район

– Руднянское г. п., р. Терса, ул. Набережная между домами №39 и №40

– с. Лопуховка, р. Медведица

– с. п. Лемешкинское, р. Щелкан

– с. п. Матышевское, оз. Светленькое

– с. п. Сосновское, р. Терса

– с. Громки, р. Медведица

– с. Ильмень, оз. Ильмень

Светлоярский район

– с. Червленое, р. Червленая

– с. Райгород, турбаза

– п. Кирова, пруд

– р. п. Светлый Яр, р. Волга, в районе усадьбы Лесхоза.

Серафимовичский район

– г. Серафимович, р. Дон, 100 м. ниже по течению от автомобильного моста

– г. Серафимович, р. Дон, район монастыря

Среднеахтубинский район

– р. п. Средняя Ахтуба, р. Ахтуба, район спасательной станции

– г. Краснослободск, р. Волга, пристань

Старополтавский район

– р. п. Старая Полтавка, р. Еруслан, в 100 м от ул.Набережной

– с. Иловатка, р. Волга

Суровикинский район

– г. Суровикино, р.Чир

– х. Новомаксимовский, Цимлянское вдхр

Урюпинский район

– ст. Михайловская, оз. Яровское.

Чернышковский район

– р. п. Чернышковский, р. Цимла

– п. Басакин, р. Цимла, около моста

– х. Тормосин, р. Аксенец, в районе подвесного моста