Полный список иорданей на территории Волгоградской области
В ночь с 18 на 19 января православные в очередной раз отметит светлый праздник Крещения Господня. На территории регионе к этому времени откроют 79 купелей.
Волгоград
– Тракторозаводский р-н, р. Волга, п.Спартановка, в р-оне ул. Грамши
– Краснооктябрьский р-н, ул. Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба «Пилигрим»)
– Центральный р-н, р. Волга, Набережная 62 Армии, причал №9
– Советский р-н, р. Волга, набережная Тулака
– Дзержинский р-он, пруд «Ангарский»
– Кировский р-н, р. Волга, пристань им.Руднева
– Красноармейский р-н, р. Волга, набережная (у монумента Ленина)
– Красноармейский р-н, п. Южный, ВДСК
Волжский
– р. Ахтуба, городской пляж, район спасательной станции №1
– п . Рабочий, р.Ахтуба, район спасательной станции №2.
Камышин
– прав. берег р. Камышинка, в районе Камышинского ПСП ГКУ «Служба спасения»
– левый берег р.Камышинка, в районе базы МКУ «Аварийно-спасательная служба г.Камышин»
Михайловка
– оз. «Ямное».
Урюпинск
– водоем
Алексеевский район
– ст. Алексеевская, левый берег р.Бузулук
Быковский район
– Волгоградское вдхр, территория бывшего речного порта
Городищенский район
– п. Ерзовка, купель в помещении Храма
Даниловский район
– с. п. Островское, оз. «Иордань»,
– с. п. Сергиевское, р. Медведица
Дубовский район
– г. Дубовка, в районе спасательной станции
– г. Дубовка, территория пруда (Воскресенский Свято-Преображенский женский монастырь)
– с. п. Оленьевское, территория залива р. Оленье
– с. п. Горнобалыклейское, залив р. Балыклейка
– с. п. Песковатское, Волгоградское вдхр
Еланский район
– р. Терса в 100 м от моста (рядом со зданием бывшей водокачки)
– р. Краишевка, с. Краишево ул. Кирова
– р. Терса, с. Терса, в районе ул. Советская
– ер. Большеморецкий, с. Б. Морец, ул.Московская, 5
– р. Терса, ул. Ленина, 178А, у пожарной части
– х. Булгурено, пруд «Калашный».
Жирновский район
– в 12 км от г. Жирновск, «Валюненский родник»
– р. п. Красный Яр, р. Медведица, ул.Центральная, 47, в 50 м. от поселковой бани
– с. п. Александровское, место массового отдыха «Мель»
– с. п. Медведицкое, в 200 м выше моста.
Иловлинский район
– с. п. Качалинское, р. Быстрая
– с. п. Сиротинское, х. Камышинский, святой источник «40 Сивайтийских мучеников»
– х. Стародонской, с. п. Озерское, затон.
Калачевский район
– Калач-на-Дону, р. Дон, в районе спасательной станции
– с. п. Ильёвское, п. Пятиморск, территория плавучей церкви «Святитель Иннокентий»
Киквидзенский район
– ст. Преображенская, р. Бузулук
– пруд «Слободский», с. Александровка
Котельниковский район
– г. Котельниково, р. Аксай-Курмояровский, в конце ул. Родина, северная часть г. Котельниково
Котовский район
– г. Котово, пруд «Тверской»
Кумылженский район
– ст. Слащевская, р. Хопер
– ст. Кумылженская, р. Кумылга
Ленинский район
– с. Заплавное, р.Ахтуба
– г. Ленинск, р. Ахтуба, ул. Фрунзе, 196а
Нехаевский район
– ст. Тишанская, р. Хопер
Николаевский район
– г. Николаевск, Волгоградское водохранилище, городской пляж
Новоаннинский район
– г. Новоаннинский, р. Бузулук; ст. Филоновская, Свято Троицкий приход
Новониколаевский район
– х. Скворцовский, пруд «Петров»
– х. Дуплятский, пруд «Новый»
Октябрьский район
– р. п. Октябрьский, р. Аксай-Есауловский, в районе кафе «Боцман»
– с. Аксай, р. Аксай-Есауловский, в районе ул. Колхозная
Палласовский район
– г. Палласовка, р. Торгун, на мелководье
Руднянский район
– Руднянское г. п., р. Терса, ул. Набережная между домами №39 и №40
– с. Лопуховка, р. Медведица
– с. п. Лемешкинское, р. Щелкан
– с. п. Матышевское, оз. Светленькое
– с. п. Сосновское, р. Терса
– с. Громки, р. Медведица
– с. Ильмень, оз. Ильмень
Светлоярский район
– с. Червленое, р. Червленая
– с. Райгород, турбаза
– п. Кирова, пруд
– р. п. Светлый Яр, р. Волга, в районе усадьбы Лесхоза.
Серафимовичский район
– г. Серафимович, р. Дон, 100 м. ниже по течению от автомобильного моста
– г. Серафимович, р. Дон, район монастыря
Среднеахтубинский район
– р. п. Средняя Ахтуба, р. Ахтуба, район спасательной станции
– г. Краснослободск, р. Волга, пристань
Старополтавский район
– р. п. Старая Полтавка, р. Еруслан, в 100 м от ул.Набережной
– с. Иловатка, р. Волга
Суровикинский район
– г. Суровикино, р.Чир
– х. Новомаксимовский, Цимлянское вдхр
Урюпинский район
– ст. Михайловская, оз. Яровское.
Чернышковский район
– р. п. Чернышковский, р. Цимла
– п. Басакин, р. Цимла, около моста
– х. Тормосин, р. Аксенец, в районе подвесного моста
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