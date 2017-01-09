Под Волгоградом пройдет «Рейд памяти» на внедорожниках в честь защитников Сталинграда
Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» приглашает волгоградцев принять участие в «Рейде Памяти», посвященном 74-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом.
– Рейд Памяти состоится 4 февраля и пройдет по линии фронта, которую советские войска занимали на заключительном этапе операции «Кольцо», поставившей финальную точку в кровавом походе войск Паулюса, – рассказали ИНТЕРу организаторы.
Продолжительность рейда составит не более 12 часов, его километраж пока уточняется.
– Мы сможем увидеть какие позиции занимали противоборствующие стороны, возложить цветы к мемориалам и почтить Память погибших защитников Отечества, – поясняют организаторы.
Узнать требования к автомобилям и участникам можно на страничке Внедорожного клуба «Сталинград Трофи» в социальной сети «ВКонтакте».
Предварительная регистрация – здесь.
Фото из соцсети «ВКонтакте»
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