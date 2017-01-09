09.01.2017   Разное, Спорт   Галина Гунькина   Нет комментариев

Под Волгоградом пройдет «Рейд памяти» на внедорожниках в честь защитников Сталинграда

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Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» приглашает волгоградцев принять участие в «Рейде Памяти», посвященном 74-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом.

– Рейд Памяти состоится 4 февраля и пройдет по линии фронта, которую советские войска занимали на заключительном этапе операции «Кольцо», поставившей финальную точку в кровавом походе войск Паулюса, – рассказали ИНТЕРу организаторы.

Продолжительность рейда составит не более 12 часов, его километраж пока уточняется.

– Мы сможем увидеть какие позиции занимали противоборствующие стороны, возложить цветы к мемориалам и почтить Память погибших защитников Отечества, – поясняют организаторы.

Узнать требования к автомобилям и участникам можно на страничке Внедорожного клуба «Сталинград Трофи» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительная регистрация – здесь

Фото из соцсети «ВКонтакте»

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