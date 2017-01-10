По уровню мошенничества с ОСАГО Волгоградская область — в тройке самых проблемных в стране. Эту нерадостную новость озвучил Российский союз страховщиков.

В антирейтинг наиболее проблемных в отношении мошенничества с автостраховкой регионов также вошли Адыгея и Карачаево-Черкесская республика. Средняя выплата по страховому случаю составляет в Карачаево-Черкесии более 111 тыс. руб., в Адыгее — свыше 109 тыс. руб. , в нашем регионе — более 81 тыс. руб.

Уместно вспомнить, что в конце минувшего года двум депутатам Волгоградской гордумы было предъявлено обвинение в мошенничестве с автостраховкой. По версии следствия, работа в этом направлении длилась не один год, ущерб, нанесенный автостраховщикам, оценивается в десятки миллионов рублей.

С этого года на пути мошенников появится объективное препятствие: выплаты по ОСАГО в том случае, когда авто подлежит ремонту, заменят самим ремонтом. Станет легче и автолюбителям: все страховые компании обязаны с 1 января оформлять полисы ОСАГО через интернет.