Опознано более 70 человек, погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы, на данный момент опознаны 70 тел погибших при крушении самолета ТУ-154 над Черным морем. По данным экспертов, в числе опознанных 10 членов экипажа, включая командира воздушного судна, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, и все журналисты, бывшие на борту самолета в ту минуту – всего девять человек.

Известно также, что похороны идентифицированных тел запланированы на 14, 16 и 17 января — это ориентировочные даты. По предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище предварительно 16 января, в понедельник.

Напомним, самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море ранним утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека. Выживших в авиакатастрофе нет.

Работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.