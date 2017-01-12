Председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев о ситуации на рынке ОСАГО

В последние дни декабря 2016 года Российский союз страховщиков (РСА) опубликовал на своем сайте рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». Три ее лидера – Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская Республика.

Подтверждение тому – в СУ СКР по Волгоградской области продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве с ОСАГО, в числе фигурантов которого – настоящие и бывшие депутаты Волгоградской гордумы.

Своим мнением о том, почему в данной сфере стало возможно появление криминальных элементов и что привело к осложнению ситуации на рынке автогражданского страхования, с ИНТЕРом поделился председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев.

Ущерб занижали в разы

– Принятый 25 апреля 2002 года и вступивший в силу с 1 июля 2003 года Федеральный закон №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС» (закон об ОСАГО) можно без сомнения назвать прогрессивным, – считает Николай Подкопаев. – Многие автовладельцы с принятием этого закона полагали, что возместить ущерб причиненный в результате ДТП станет гораздо проще – достаточно обратиться в страховую компанию виновника аварии или в свою страховую компанию.

Нужно сказать, что поначалу страховщики активно заявили о себе на рынке «автогражданки». Их представители открывали все новые и новые филиалы своих компаний в регионах, стремясь привлечь к себе новых клиентов. Они активно рекламировали свой товар, обещая качественное предоставление страховых услуг, проведение гибкой тарифной политики, предоставление различных скидок и льгот, а также гарантируя своевременное возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших.

Но длилась эта эйфория недолго.

Уже несколько лет спустя владельцы пострадавших в ДТП автомобилей столкнулись с тем, что страховщики не желают возмещать им ущерб в полном объеме. И стали обращаться в суды.

– В те годы суды при рассмотрении таких исков, самостоятельно назначали проведение соответствующих экспертиз, – вспоминает Николай Николаевич. – Причем не в частных фирмах, а в государственных лабораториях судебных экспертиз, которые имеются в каждом регионе страны. Проанализировав экспертные заключения, мы пришли к выводу – сумма ущерба, которую водителям насчитывали страховые компании, в отдельных случаях была занижена в два-три, а то и в пять раз.

Страхование – дело частное

То, что страховщики «мухлюют», было понятно и водителям, и работникам страховых компаний.

– Зная ситуацию изнутри, прекрасно разбираясь во всех ее нюансах, наиболее предприимчивые из страхователей решили перейти в противоположный стан, – говорит Николай Подкопаев. – Объединившись с людьми, имевшими юридическое образование, они в установленном (подчеркну) законом порядке стали представлять интересы тех, кто обращался к ним за помощью, надеясь получить полное возмещение ущерба от страховщиков.

Массовыми обращения автовладельцев к таким людям, получившим статус автоюристов, стали к 2012 году. Способствовала этому и налаженная бюрократическая система получения страховых выплат, когда автовладельцам приходилось тратить несколько дней, чтобы предоставить автомобиль на осмотр и оформить все необходимые документы.

Страховые компании к этому времени вовсю заговорили о нерентабельности работы на рынке автострахования, о необходимости повышения тарифов.

– Понятно, что никто не хочет работать себе в убыток, – соглашается Николай Подкопаев. – Но не нужно забывать, что страховые компании – это частные организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью, направленной на получение прибыли. И, принимая на себя обязательства, связанные со страхованием гражданской автоответственности, они должны были, прежде всего, просчитать сопутствующие риски.

План по валу

Чуть позже некоторые из страховщиков стали намекать на необъективность судей при рассмотрении исков о возмещении ущерба при ДТП. Их поддержал директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук. На встрече с журналистами в Волгограде в августе 2016 года он назвал виновников того, что в нашем регионе стало невозможно заключить договор ОСАГО, не «подарив» страховой компании «сверху» ровно такую же сумму.

Игорь Жук посетовал – автоюристы, обращаясь в суд, «выбивают» у страховых компаний не только сумму возмещения страховых выплат, но и штрафы, и судебные издержки. При этом судьи-«многостаночники» выносят решения в их пользу практически «не глядя».

Председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев возразил на эти обвинения, оперируя цифрами.

– До августа 2016 года представители страховых компаний крайне редко обжаловали решения райсудов, – сообщил он. – Из всего количества дел, связанных с выплатами по ОСАГО, оспоренных страховщиками было 3-4%. Причем максимум – в апелляционной инстанции облсуда, хотя это – не последняя судебная инстанция. Начиная с августа 2016 года, решения райсудов по таким спорам представителями страховых компаний стали обжаловать в массовом порядке. Но количество не переросло в качество – жалобы в большинстве своем составлены формально. Создается впечатление: страховщики рассчитывают, что отстаивать их интересы станет суд, забывая о том, что суд не является стороной по делу. Он только создает сторонам условия для реализации их прав.

Ищи причину

За минувший год из более чем 15 тысяч дел, рассмотренных в апелляционной инстанции облсуда, почти 1700 связаны с выплатами по «автогражданке».

– Подавляющее большинство из них оставлены без изменения, – подтверждает Николай Подкопаев. – Это значит, что суды первой инстанции принимают правильное решение, а истцы имеют определенные профессиональные знания, разбираются в действующем законодательстве и успешно реализуют его на практике.

– Обвиняя суды, учредители СК явно лукавят, – считает Николай Николаевич. – Будучи грамотными людьми, они прекрасно понимают – если судебное решение вступило в силу, оно подлежит не обсуждению, а исполнению. Возможно, им стоит, прежде всего, поискать внутри компаний причину ситуации, сложившейся на рынке автострахования?

В противном случае планируемые изменения в законодательство, когда автовладельцам будут возмещать ущерб не в денежной форме, а посредством ремонта автомобилей, также не станет панацеей.

– Не исключено, что уже через некоторое время возникнут вопросы о том, что ремонт выполнен некачественно, – предполагает Николай Николаевич. – А владельцы автомобилей, находящихся на гарантии, станут возмущаться, что их заставляют восстанавливать «железных коней» в фирмах, аффилированных к СК…