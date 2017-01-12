На территории завода «Каустик» вспыхнул пожар
Вчера, 11 января, около 16.30 на территории завода «Каустик» в Волгограде возник пожар. Как выяснилось, загорелась пустая пластиковая тара в еще в строящимся цеху по улице 40-летия ВЛКСМ.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что оперативно прибывшие пожарные сумели ликвидировать пламя к 17.08. Поскольку здание только строится, и в нем работы не производятся, при пожаре никто не пострадал и никакой опасности для жителей города данный инцидент не представляет.
Причины возгорания устанавливаются.
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