Лидером по росту цен для волгоградцев в 2016 году стало сливочное масло

На 20% подорожало сливочное масло за минувший год, став лидером по росту цен среди продуктов питания. Такие данные привел Росстат, анализируя ценовую динамику ушедшего года. На втором месте оказались прочие молочные продукты — 9,5%. Вполне предсказуемая ситуация, так как на фоне роста АПК молочное скотоводство остается слабым звеном, и львиную долю потребляемого молока России по-прежнему приходится импортировать.

Значительно подорожала в прошлом году рыба и морепродукты — на 8,6%. Подорожали крупы — на 6,4%. Ровно настолько же стал дороже алкоголь. Несмотря на рекордный урожай зерна , вырос в цене хлеб — на 5,9%. Зато подешевели овощи, фрукты — на 6,8%, сахар — на 6%

Всего по итогам года продовольственная корзина россиян подорожала на 4,6%, тогда как уровень инфляции, согласно данным Росстата, составил 5,4%.