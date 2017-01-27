В Волгограде общественный транспорт к весне переведут на единое расписание

В Волгограде намерены скорректировать единое расписание пассажирских перевозок. По мнению городских чиновников, согласованность графиков движения автобусов, троллейбусов и трамваев сократит до минимума ожидание общественного транспорта пассажирами. И сделает еще более быстрой и удобной пересадку между маршрутами.

– Единое расписание – один из элементов новой комплексной транспортной схемы, – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии. – В рамках новой транспортной схемы основу маршрутной сети составят 15 опорных автобусных маршрутов, 13 трамвайных и 9 троллейбусных. Дополнят ее несколько десятков вспомогательных маршрутов, для которых предусмотрены общие стыковочные остановки с основными автобусными маршрутами и линиями горэлектротранспорта. Они обеспечат связку внутрирайонных и межрайонных территорий с основными магистралями, по которым курсирует транспорт большой вместимости.

10 из вспомогательных маршрутов в марте начнут обслуживать автобусы средней вместимости, на которых так же, как и на опорных, будет приниматься к оплате единая транспортная карта. На остальных вспомогательных маршрутах продолжат работу маршрутные такси, охватывающие все удаленные территории города.

Таким образом, новая транспортная схема, по мнению чиновников, позволит полностью удовлетворить потребности жителей и гостей города в пассажирских перевозках.

– Исходя из потребностей жителей города, в схему вносятся изменения. В том числе при необходимости мы готовы открывать новые пассажирские маршруты, поскольку одна из основных задач КТС – повышение транспортной доступности удаленных районов, – отметил председатель комитета транспорта Дмитрий Веркин.

Фото с сайта мэрии