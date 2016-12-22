Жители Волгограда собирают гуманитарную помощь на Донбасс

В Волгограде в очередной раз объявлен сбор вещей и медикаментов для жителей Донбасса.

Инициатором этой гуманитарной акции является волгоградец Руслан Курмаев. По его словам, делает он это не потому, что на Украине живут его родственники, просто он не может спокойно слушать новости о продолжающейся на Донбассе войне.

На данный момент уже удалось собрать семь мешков одежды. Руслан отметил, что деньги он не берет. И если есть желающие отправить деньги, можно это сделать напрямую в гуманитарную организацию.

Весь собранный гуманитарный груз поедет на склад в Ростов-на-Дону. Там его распределят между нуждающимися.

Телефон для справок: +7-904-41-33-265 (Руслан).