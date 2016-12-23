В Волжской картинной галерее состоится встреча с автором гимна Волжского

В Волжской картинной галерее продолжаются встречи в рамках цикла «Волжский — город героев, город творцов». В предстоящую среду, 28 декабря здесь состоится встреча с автором гимна Волжского Евгением Крюковым.

— Герой декабрьской встречи — один из самых известных людей Волжского — предприниматель, меценат, историк, поэт, писатель, занесенный в «Книгу рекордов России, — сообщил ИНТЕРу сотрудник информационного отдела ВМВК Александр Баранов. — Евгений Иванович Крюков — Почетный гражданин города Волжского, лауреат Государственной премии Волгоградской области. Он является генеральным директором ООО «Старая башня», председателем общественной организации «Союз писателей города Волжского», членом городской Общественной палаты, помощником главы города по культуре.

Широкую известность имеют его работы в области фалеристики и написания гимнов.

Юбилейные медали и знаки, разработанные и изготовленные Евгением Крюковым, получили многие видные ученые и деятели искусств, научно-образовательные учреждения России и почти 30 официальных гимнов приняты в муниципальных образованиях нашей страны.

— Евгений Иванович увлечен историей, картографией, коллекционированием старинных книг, пишет книги на исторические темы, — рассказал Александр Баранов. — На встрече он расскажет о своих исторических исследованиях, представит собранный картографический материал. Вы сможете узнать, как он не потерял интерес к жизни, как успел многое сделать, какие у Евгения Ивановича планы на будущее.

Встреча состоится 28 декабря в Картинной галерее города Волжского (ул. Сталинградская 2), начало в 15.00. Вход свободный.

Фото предоставлено Александром Барановым