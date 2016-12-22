Волгоградские спасатели оказали помощь ребенку, оставшемуся без присмотра взрослых
Сообщение на телефон муниципальной «Службы спасения» поступило из пос. Аэропорт. Там в одной из квартир случилось ЧП. Мужчина вышел на балкон, а дверь неожиданно захлопнулась. В это время в квартире без присмотра остался малыш.
Приехавшие на вызов спасатели помогли сразу обоим: и мужчине, который вынужден был находиться без верхней одежды на 20-градусном морозе, и его маленькому ребенку. В результате ЧП никто не пострадал.
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