22.12.2016   Происшествия   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Волгоградские спасатели оказали помощь ребенку, оставшемуся без присмотра взрослых

Сообщение на телефон муниципальной «Службы спасения» поступило из пос. Аэропорт. Там в одной из квартир случилось ЧП. Мужчина вышел на балкон, а дверь неожиданно захлопнулась. В это время в квартире без присмотра остался малыш.
Приехавшие на вызов спасатели помогли сразу обоим: и мужчине, который вынужден был находиться без верхней одежды на 20-градусном морозе, и его маленькому ребенку. В результате ЧП никто не пострадал.

Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

WordPress: 77.7MB | MySQL:93 | 0,821sec