Волгоградские хирурги, используя технологию 3D-печати, прооперировали пациентку с черепно-мозговой травмой

Волгоградские нейрохирурги городской клинической больницы № 25 провели уникальную операцию пациентке с тяжелой черепно-мозговой травмой. Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, врачи установили пластины черепа, модель которого была напечатана на 3D-принтере. После этого была сформирована сама титановая пластина в соответствии с размерами и кривизной дефекта.

Такая операция является уже вторым опытом волгоградских нейрохирургов. Данная новейшая технология позволяет не только значительно уменьшить время операции, но и существенно снизить количество осложнений а также получить максимальный косметический эффект.

Источник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области