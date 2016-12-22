22.12.2016   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Волгоградские хирурги, используя технологию 3D-печати, прооперировали пациентку с черепно-мозговой травмой

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Волгоградские нейрохирурги городской клинической больницы № 25 провели уникальную операцию пациентке с тяжелой черепно-мозговой травмой. Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, врачи установили пластины черепа, модель которого была напечатана на 3D-принтере. После этого была сформирована сама титановая пластина в соответствии с размерами и кривизной дефекта.
Такая операция является уже вторым опытом волгоградских нейрохирургов. Данная новейшая технология позволяет не только значительно уменьшить время операции, но и существенно снизить количество осложнений а также получить максимальный косметический эффект.

Источник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области

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