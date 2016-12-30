Владимир Струк: «Впервые за много лет АПК области показало уверенный рост»

О том, чем запомнился аграриям уходящий 2016-й год, ИНТЕРу рассказал председатель комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы Владимир Струк.

Сельским труженикам 2016 год запомнится как один из самых успешных. По ряду показателей итоги рекордные: урожай зерновых составил 4,6 млн тонн, масличных — 1,1 млн, овощей — около 1 млн тонн. Валовой объем производства сельхозпродукции оценивается в 150 млрд руб.

Волгоградская область вошла в десятку лидеров по производству зерна, по производству овощей на втором месте, по стоимости валовой продукции сельского хозяйства занимает девятое место в РФ и третье в ЮФО. Производство зерна стало рентабельным, а технических культур порой сверхрентабельным, что позволило сельхозпроизводителям приобрести более 1,5 тыс. единиц техники. В севооборот возвращено более 100 тыс. га. По этому показателю мы в лидерах.

Идет реализация инвестиционных проектов. В том числе малых и средних. Сегодня мы наблюдаем рост мелкотоварных хозяйств, нуждающихся в объединении, которое помогало бы в реализации продукции, обеспечении элитными семенами, высокопродуктивным молодняком скота и птицы. Первая ласточка: в Николаевском районе 64 фермера, объединившись, создали кооператив «Колос». Уже запущен в эксплуатацию завод по переработке молока. Кооператив принимает его по 25 руб. за литр, тогда как перекупщики дают не больше 15-16 руб. На выходе цех по переработке мяса. В начале 2017 года он вступит в строй. Создание таких кооперативов в каждом районе даст возможность системного ведения животноводства – фермеры будут уверены в реализации своей продукции.

Продолжается наращивание молочно-товарного производства: в СП «Донское» построен коровник на 800 голов, до 400 голов увеличилось поголовье в КФХ Соловьева. Растут объемы производства овощей закрытого грунта: накануне Нового года на предприятии, которое возглавляет Сударев, введены в эксплуатацию 10 га теплиц, отвечающих мировому уровню. В планах довести их площадь до 100 га, что позволит полностью обеспечить область овощами закрытого грунта. Динамично развивается птицеводство.

Одна из важнейших задач АПК – создание селекционных центров. Появились первые ростки: на базе аграрного университета созданы площадки по выращиванию семян, в частности томатов. Уже получено более 100 кг семян.

По инициативе губернатора принято беспрецедентное решение: до 2020 года вложить 2,5 млрд руб. в развитие сельских территорий. Райцентры уже получили от 10 до 30 млн руб. Мы видим, как преображаются города и поселки: появляются новые парковые зоны, фонтаны, строятся дороги, ведется газификация. В селах идет строительство ФАПов, школ, садиков…

Фото с сайта Волгоградской областной думы