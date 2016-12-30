Владимир Кудрявцев: «Приятных праздников!»
Уважаемые читатели ИНТЕРа!
От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!
Мы с вами переживаем суровые, но интересные времена: Россия и область заметно обновляются, конечно ещё есть некоторые претензии к власти, но её положительные усилия налицо.
Желаю вам быть здоровыми, любимыми, уважаемыми и счастливыми.
Хотя я консультирую вас на страницах ИНТЕРа по проблемным правовым вопросам, уверен, что будущее — оптимистично: экономика начала скромный, но прирост; в 2017 году прогнозируют некоторые прибавки зарплат и пенсий при продолжении снижения инфляции.
Надеюсь, мы не опустим руки и будем вместе культурно, грамотно и настойчиво отстаивать свои права!
Приятных вам новогодних праздников!
Владимир Кудрявцев, заслуженный юрист России, эксперт ИНТЕРа
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