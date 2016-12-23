В волгоградском регионе в выходные обещают гололед

Сегодня, 23 декабря, Волгоградские синоптики объявили штормовое сообщение. На этот раз причиной стал ожидаемый гололед. Особенно сильный гололед прогнозируется в Еланском районе. Здесь же, синоптики предупреждают, будет плохая видимость из-за дымки.

Туман и гололедно-изморозевые явления метеорологи прогнозируют и в Волгограде.

Такая же погода сохранится в субботу и воскресенье. Кроме того, ожидаются небольшие осадки – снежные зерна, морось. Температура субботу днем -3…-5ºС, в воскресенье – -2…-4ºС.