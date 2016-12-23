23.12.2016   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгоградской области за последние сутки изъято более 2000 литров «боярышника»

На телефон доверия 30-44-44 от жителей Волгоградской области поступают сообщения о продаже подозрительной спиртовой продукции. Проверив эту информацию, полицейские из разных торговых точек региона изъяли 23,4 тысячи бутылочек «боярышника», то есть порядка 2 тонн жидкости.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в городе Котово на одном из складских помещений обнаружено 18 тысяч бутылок емкостью 100 мл. Как водится, документов, подтверждающих законность ее происхождения и безопасность, не нашлось.

В настоящее время образцы изъятой продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального Главка МВД.
Помимо этого, проводились обыски и изъятие продукции на территории Волгограда, Волжского, а также в Городище, Рудне и Николаевске.

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