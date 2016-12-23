В Волгоградской области введен режим повышенной готовности

На территории волгоградской области с сегодняшнего дня, 23 декабря, и до 15 января 2017 года объявлен режим повышенной готовности. Как сообщается на официальном сайте администрации региона, в таком режиме будут работать все силы и средства территориальной подсистемы и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Все эти дни комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области будет круглосуточно проводить мониторинг обстановки и погодных условий. Кроме того, все службы экстренного реагирования должны находиться в постоянной готовности к предупреждению и ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

В течение всех новогодних и рождественских праздников в администрации Волгоградской области будет установлено дежурство ответственных лиц.