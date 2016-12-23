В Волгограде в период новогодних праздников будут перекрыты дороги

В связи с тем, что в новогодние праздники на территории города запланировано проведение народных гуляний, пройти в зоны их проведения можно будет только через контрольно-пропускные посты полиции.

Труднее придется автомобилистам. Им в эти дни придется быть внимательнее, чтобы не попасть под «кирпич», так как движение, остановку и стоянку транспорта на на время праздников ограничат.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение будет ограничено:

В Красноармейском районе:

— 24 декабря с 14.00 до 15.00 на бульваре Энгельса, по четной стороне — от дома №18 до дома №2, по нечетной стороне — от дома №25 до дома №9, по проспекту Героев Сталинграда (местный проезд) от дома № 21 до дома № 37. Объезд — по проспекту Героев Сталинграда.

— с 22.00 31 декабря до 4.00 1 января на бульваре Энгельсапо четной стороне — от дома №18 до дома №2, по нечетной стороне — от дома №25 до дома №9; по проезду от дома №3 на Бульваре Энгельса до дома №18 на улице Остравской. Объезд — по проспекту Героев Сталинграда.

В Центральном районе:

— с 7.00 31 декабря до 6.00 1 января на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской. Объезд — по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской и проспекту Ленина.

— с 14.00 до 20.00 2 января, с 12.00 до 20.00 3 января 2017 года на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах улиц Володарского и Гоголя. Объезд — по улицам Володарского, Гоголя.

— с 7.00 до 13.00 6 января по улице Чуйкова в границах от улицы Ленина до переулка Воровского,

— с 13.00 до 14.00 6 января на пересечениях пешеходной зоныАллеи Героев с проезжими частями улиц Чуйкова, Советской, проспекта Ленина по мере прохождения «Парада сказки» от верхней террасы набережной им. 62-й Армии до площади Павших Борцов.

— с 13.00 до 16.00 6 января на площади Павших Борцов и поулице Мира в границах улиц Володарского и Гоголя. Объезд — по улицам Володарского, Гоголя, Краснознаменской, Ленина, Комсомольской, Набережной 62-й Армии.

— с 7.00 до 15.00 7 января на площади Павших Борцов и поулице Мира в границах, обозначенных проспектом Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской. Объезд — по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской, проспекту Ленина.