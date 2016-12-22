В Волгограде строятся 23 хранилища для военной техники

Приволжское главное управление Спецстроя России на территории военного городка в Волгограде строит 23 хранилища военной техники. Семь из них уже полностью смонтированы. Еще на шести сооружениях готов металлокаркас и установлено 15 фундаментных плит. Работы не прекращаются даже в сильные морозы.

Учитывая погодные условия, бетон для строительства применяется со специальными добавками, делающий его морозостойким. Кроме того, для электрического прогрева по всей площади фундамента устанавливаются электроды для подачи напряжения. Это должно равномерно прогревать бетон и повысить его прочность.

После того, как хранилища будут построены, рабочие начнут прокладывать инженерные сети, коммуникации, очистные сооружения, установят модульную газовую котельную.