В Волгограде появились свето-звуковые пешеходные переходы через ЖД пути

В Волгограде, на перегоне «Сарепта — Чапурники», появились два современных пешеходных перехода через железнодорожные пути. Оба они построены в рамках реализации инвестиционной программы по предупреждению травматизма на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД»

Как пояснили в пресс-службе Приволжской железной дороги, такие переходы оборудованы не только световой и звуковой сигнализацией, но также дополнительными ограждениями и резинокордовыми настилами. Кроме того, для маломобильных граждан оборудованы пандусы.

Появились также коридоры в форме буквы S –такие специальные «зоны накопления», в которых пешеходы смогут ожидать безопасного момента, когда можно будет выходить на железнодорожные пути.

Передвигаясь по этому S-образному коридору, у пешеходов есть возможность и время правильно оценить дорожную ситуацию. Пропускная способность новых переходов — более 600 человек в сутки.

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