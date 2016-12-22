В Волгограде лишен аккредитации юридический вуз

Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета (МФЮА) лишился государственной аккредитации по программам высшего образования в результате расследования дела о взятках в вузе.

Напомним, в ноябре было возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве в Волгоградском филиале Московской финансово-юридической академии. Его сотрудники подозреваются в получении взяток, которые им передавали студенты. Сдать сессию можно было, заплатив от 6 до 48 тысяч рублей. По заверениям МФЮА Елены Калинкевич, преподавателей собирались проверять на полиграфе. В настоящее время в вузе введено прямое управление из головного отделения в Москве.

В ходе следствия, которое проводит следственное управление СК России по Волгоградской области, были изъяты документы по образовательному процессу волгоградского филиала.

Как сообщала пресс-служба регионального управления СКР ранее, по делу о взятках проходят пять преподавателей вуза, которым инкриминируется 20 эпизодов. Возбуждено уголовное дело по ч.7 ст.204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в составе организованной группы за незаконные действия).