В Волгограде улицу Елецкую перекроют на 12 часов

Сегодня в 20.00 остановят движение транспорта на улице Елецкой. Улицу Елецкую перекроют в границах от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской. Причина – проведение работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций.

– Объезд транспортных средств будет осуществляться по улице Кузнецкой, а также по временно организованному проезду от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской, – сообщает пресс-служба мэрии.

Движение по автомобильной дороге улицы Елецкой будет возобновлено в субботу, 24 декабря в 8.00. часов 24 декабря

Фото с сайта администрации Волгограда