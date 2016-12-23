23.12.2016   Городская среда, Права автомобилиста, Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде улицу Елецкую перекроют на 12 часов

meriya

Сегодня в 20.00 остановят движение транспорта на улице Елецкой.  Улицу Елецкую перекроют в границах от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской. Причина – проведение работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций.

– Объезд транспортных средств будет осуществляться по улице Кузнецкой, а также по временно организованному проезду от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской, – сообщает пресс-служба мэрии.

Движение по автомобильной дороге улицы Елецкой будет возобновлено в субботу, 24 декабря в 8.00. часов 24 декабря

Фото с сайта администрации Волгограда

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