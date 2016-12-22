В Волгоградской области приставы будут работать в торговых центрах

В канун Новогодних праздников в Волгоградской области судебные приставы будут работать в торговых центрах. Переместиться из своих кабинетов за прилавки магазинов служба решила, чтобы предоставить возможность жителям региона оплатить долги не отходя от кассы.

– Большинство жителей Волгоградской области уже полным ходом готовятся к приближающимся новогодним праздникам, – поделились с ИНТЕРом в пресс-службе УФССП РФ по Волгоградской области. – И в вечернее время, а также в выходные дни посещают торговые центры, покупают подарки и деликатесы на новогодний стол. Судебные приставы Волгоградской области, тоже готовясь к предстоящему новому году, запланировали выездные акции под названием «Покупая подарок на Новый год — оплати долг, не отходя от кассы».

В рамках акции судебные приставы будут работать в крупных торговых центрах Волгограда и Волжского для того, чтобы каждый посетитель торговых комплексов, не отходя далеко от касс магазинов, смог узнать об имеющихся у него долгах и при желании оплатить их на месте.

Акцию уже провели судебные приставы Дзержинского района г. Волгограда, которые посетили ТРК «Комсомол» и рассказали его посетителям о возможностях добровольно погасить долги.

Граждане, которые обнаруживают себя среди должников, могут на месте по квитанционной книжке погасить задолженность, тем самым освободиться от тяжкого груза долгов перед новым годом.

– Встречайте Новый год без долгов! – желают приставы жителям области.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Волгоградской области