В Волгоградском приходе святого Николая отметят Рождество

В субботу, 24 декабря, в приходе святого Николая отметят Рождество. Гостей ждет рождественская сценка от молодежи – представление начнется в 22.00. А в 23.00 – Рождественское богослужение.

25 декабря – Рождественское богослужение начнется в 11.00. В эти же дни запланирован концерт. О точном времени его проведения можно узнать по телефонам: 23-40-15 и 8-919- 987-13-85.

Кстати, в нынешнем году исполнилось 25 лет с момента восстановления и регистрации прихода святого Николая Римско-католической церкви в Волгограде.

– Мы также празднуем 25-летие восстановления структур католической церкви в России, – поделился с ИНТЕРом настоятель прихода отец Лаурентиус Лемдел. – И в связи с этим приглашаем волгоградцев и гостей города на ознакомительную экскурсию по храму и прилегающей к нему территории, а также на выставку об истории католического прихода в Волгограде «1899-1991-2016».

Заявки принимаются по указанным выше телефонам. Выставка открыта до 30 января 2017 года. Адрес храма – улица Пражская, 14.

Фото предоставлено прихожанами храма