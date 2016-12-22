В Волгоградской области предприниматель требует возмещения убытков

Арбитражный суд Волгоградской области разбирается в противостоянии ИП Сухова А. Е. и администрации городского округа – город Михайловка. Предприниматель требует возмещения убытков.

– В иске сказано, что 8 апреля 2016 года ИП Сухов А. Е. подал в администрацию Михайловки заявки на согласование мест проведения специализированных пасхальных ярмарок, – сообщила ИНТЕРУ пресс-секретарь Арбитражного суда Ольга Гончарова. – Ярмарки были расположенных в городе Михайловка по улицам Торговая (в границах от ул. Ленина до ул. Мира) и 2-я Краснознаменская. В тот же день с заявками на проведение пасхальных ярмарок по тем же адресам в администрацию обратился АО «Михайловский городской рынок».

Распоряжением администрации от 8 апреля АО «Михайловский городской рынок» были согласованы места для проведения ярмарок по указанным адресам. А 12 апреля истцу в согласовании мест было отказано, поскольку они уже были предоставлены АО «Михайловский городской рынок».

На основании обращения истца Михайловская межрайонная прокуратура провела проверку. Проверка подтвердила – администрация нарушила действующее законодательство. Это привело к ущемлению прав ИП Сухова А. Е. как субъекта предпринимательской деятельности.

В октябре 2016 года ИП Сухов А. Е. направил в администрацию претензию о возмещении убытков возникших в результате неправомерных действий, указав, что в связи с не предоставления мест на пасхальной ярмарке он недополучил доходы в размере 390 тысяч рублей.

Поскольку в возмещении убытков было отказано, ИП Сухов А. Е. обратился в суд с иском к администрации Михайловки о взыскании указанной суммы в качестве убытков, возникших в результате неправомерных действий ответчика.

Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.