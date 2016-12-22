Волгоградское пограничное управление приглашает на службу

Пограничное управление (ПУ) ФСБ России по Волгоградской области приглашает на службу. В частности, в настоящее время осуществляется набор по контракту на должностях прапорщиков. Денежное довольствие – от 30 тысяч рублей.

Сотрудники обеспечиваются бесплатным вещевым имуществом, медицинской помощью, также предусмотрено санаторно-курортное обеспечение.

В подразделениях, непосредственно охраняющих Государственную границу, выслуга лет для назначения пенсии исчисляется один месяц службы за полтора месяца. На отдельных должностях предусмотрено увеличение продолжительности основного отпуска на 15 суток.

Через три года службы сотрудник становится участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, а еще через три года у него появляется право приобрести жилье по избранному месту жительства.

На период службы сотрудникам предоставляются служебные жилые помещения на территории военных городков в Палласовском и Старополтавском районах Волгоградской области (либо выплачивается денежная компенсация за поднаём жилья).

Ежегодные отпуска предоставляется в количестве от 30 до 60 суток.

Основные требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего (полного) общего, годность к службе по результатам медицинского и психологического освидетельствования, достаточный уровень физической подготовленности.

— Для оформления на службу обращаться в отдел кадров управления или в любое из подразделений управления, дислоцирующихся на участке ответственности,– сообщили ИНТЕРу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

Почтовый адрес ПУ: 400048, Волгоград, ул. Лесогорская, 67а. Телефоны: 8 (8442) 39-68-54, 39-68-41.