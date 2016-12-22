Отделение ПФР по Волгоградской области сообщает – к волгоградцам январская пенсия придет по графику.

— Поскольку доставочный период пенсий на территории региона установлен с 3 по 22 число, их доставка за январь 2017 года будет осуществляться структурными подразделениями «Почта России» по графику, начиная с 3 января 2017 года, — сообщил ИНТЕРу и. о. руководителя пресс-службы ОПФР по Волгоградской области Юрий Антонов.

К указанной дате денежные средства поступят и на счета получателей пенсий через кредитные организации.

Отделение ПФР по Волгоградской области убедительно просит при планировании личного времени учесть данную информацию и изыскать возможность своевременного получения причитающихся выплат.