Волгоградцам предлагают обучиться на пограничных офицеров

Обучиться на пограничных офицеров предлагают пограничные институты ФСБ России. Вузы готовят кадры для пограничных органов по следующим направлениям: охрана сухопутных и морских участков Государственной границы, осуществление пограничного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу, техническое обеспечение служебной деятельности на Государственной границе.

В настоящее время пограничные ВУЗы ФСБ России расположены в городах Москва, Курган, Калининград, Хабаровск, Голицыно, Анапа.

Срок обучения по очной форме обучения – 5 лет. По окончанию института, выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом общероссийского образца о высшем профессиональном образовании.

Помимо подготовки с высшим профессиональным образованием образовательные учреждения ФСБ России проводят подготовку и со средним профессиональным образованием. Срок обучения от 2 до 3 лет, с присвоением воинского звания – прапорщик (мичман).

Кандидатами для поступления на обучение могут рассматриваться граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее и среднее (начальное) профессиональное образование, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет, а также прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу – до достижения ими возраста 24 лет.

Заявление о поступлении на учебу подаются не менее чем за 10 месяцев до начала вступительных экзаменов.

Кандидаты проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовленности.

Кандидаты, получившие оценку «не зачтено» при сдаче нормативов по физической подготовке, к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются.

В качестве результатов вступительных испытаний зачитываются результаты сдачи единого государственного экзамена, а также могут быть засчитаны результаты победителей и призеров региональных олимпиад, проводимых органами управления образованием субъектов РФ или советами ректоров по согласованию с ними.

Правилами приема в образовательные учреждения Федеральной службы безопасности Российской Федерации пограничного профиля, для поступления в пограничные институты ФСБ России установлены следующие вступительные испытания (в форме единого государственного экзамена), сдаваемые кандидатами на учебу в мае — июне по месту жительства (службы):

— по специальности «Пограничная деятельность»: русский язык, история, обществознание, физическая подготовка;

— по специальности «Психология служебной деятельности»: русский язык, математика, биология, физическая подготовка;

— по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности»: русский язык, история, обществознание, физическая подготовка;

— по специальности «Специальные радиотехнические системы» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» – русский язык, физика, математика.

Кандидаты, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, а также кандидаты, окончившие с отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, проходят вступительное испытание по профильному предмету. Кандидаты из их числа, не сдавшие с оценкой «отлично» экзамен по профильному предмету, участвуют в конкурсе на общих основаниях.

– Всем лицам, изъявившим желание поступать в Пограничные ВУЗы ФСБ России, следует обратиться в отдел кадров Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области (приёмные дни понедельник-пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00), – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

Почтовый адрес: 400048, Волгоград, ул. Лесогорская, 67а, телефоны отдела кадров: 8 (8442) 39-68-51, 39-68-95.

Фото предоставлено пресс-службой ПУ ФСБ России по Волгоградской области