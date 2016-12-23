Волгоградцам подарят «Новогодний музыкальный серпантин»

В воскресенье, 25 декабря в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии зрителей ждет новогодний подарок от филармонического коллектива – концерт «Новогодний музыкальный серпантин».

– Чудесная новогодняя традиция – предпраздничный симфонический концерт знаменитого маэстро, любимца публики, мага и волшебника музыкального искусства заслуженного деятеля искусств России Вадима Венедиктова, – сообщили ИНТЕРу в областном комитете культуры.

В этот вечер маэстро вместе с коллективом Волгоградского академического симфонического оркестра и солистами Волгоградского музыкального театра Валерией Головкиной (сопрано) и Александром Кутявиным (тенор) предложит меломанам погрузиться в чарующий мир оперетты и мюзикла.

Свою яркую ноту в предновогоднюю ауру готовы внести и юные артисты одного из лучших детских вокальных коллективов региона – образцового детского хора «Виктория» ДШИ №4 г. Волгограда.

Концерт начнется в 17.00. В его программе – произведения И. Штрауса, Ф. Зуппе, И. Кальмана, Л. Бернстайн, Ф. Эрве, А. Колкера, Рих. Штрауса, Э. Сантеухини, А. Рубинштейн, П. Чайковского и других.

Справки по телефонам: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, 51-73-07.