На волгоградском «Химпроме» готово к реализации 11 инвестпроектов

ВОАО«Химпром», признанный банкротом в октябре 2014 года, весной 2017 года должен вернуться к жизни. Об этом заявил губернатор на совещании, посвященном развитию промышленности в регионе. На сегодня согласовало 11 инвестиционных проектов, которые будут воплощаться на площадке «Химпрома», и уже определены условия их реализации.

Два из них будут реализовываться в ближайшее время, сроки реализации уже указаны на сайте «Химпрома». В апреле будущего года ООО «ВолгоХим» намеревается возобновить производство карбида кальция, а чуть позже ООО «Волгоградский хлорный завод» планирует запустить производства хлорной извести.

Напомним, что когда-то «Химпром» был единственным в стране производителем карбида кальция, эмульсионного поливинилхлорида и перхлорэтилена.