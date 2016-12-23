В выходные в Волгограде – лыжная гонка и благотворительный забег

В воскресенье, 25 декабря, для волгоградских любителей активного отдыха состоятся лыжная гонка и благотворительный забег. В этот день на на лыжной трассе «Спортия» всех желающих ждут веселье, снег и радость спорта.

В 11.15 здесь состоится мастер класс от Алексея Полещука (Саратов), в 12.00 – дружеская гонка для начинающих на 1500 м, а в 12.30 – лыжная гонка для мастеров на 5000 м.

– Прокат будет работать на месте старта, — уточнили ИНТЕРу организаторы. – Забронировать лыжи можно по телефону 26-78-88.

На автотранспорте к месту проведения гонок советуют заезжать со стороны ВЗБТ (схема проезда здесь). На трассе – кататься только против часовой стрелки, а начинающим держаться правой стороны, чтобы не мешать опытным лыжникам, которые способны развить скорость больше 40 км/час.

Подробности в группе «Волгоградский Марафон» в социальной сети «ВКонтакте».

В этот же день любители бега при любой погоде приглашают на благотворительный забег, цель которого – поддержать собак и кошек из Волгоградского приюта для животных «ДИНО».

– Условия участия очень просты, – говорят организаторы, – приноси 2 кг сухого корма и беги с нами 5 км по Центральной набережной Волгограда. Собранный корм поможет бездомным животным перенести эту зиму!

Будь в форме, помоги животным, накорми 4 лапы! Напомним: 25.12.2016 в,

Сбор участников до 10.00 за зданием музея-панорамы «Сталинградская битва».

Группа «Parkrun Волгоград» в социальной сети «ВКонтакте» – здесь.

Фото со странички группы «Parkrun Волгоград» в соцсети «ВКонтакте»