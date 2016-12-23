ИНТЕР признали лучшим правозащитным изданием 2016 года

На минувшей неделе в регионе назвали имена лучших правозащитников 2016 года. Награды вручал уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России Валерий Ростовщиков. Это событие было приурочено к Международному дню прав человека.

Подобные почетные звания присуждаются в нашем регионе с 2007 года. ИНТЕР в этот день был удостоен высокой награды среди прочих лауреатов.

По итогам 2016-го победителем в номинации «Гражданская позиция» стал Гай Кулько, который защитил право на жизнь трех несовершеннолетних волгоградцев. Также в этой номинации были награждены Сергей и Ираида Ткачева, которые, являясь родителями шестерых детей, взяли на воспитание четверых приемных.

Уполномоченным также была отмечена Волгоградская региональная общественная организация многодетных и приемных семей «Много деток» (исполнительный директор — Ирина Волченко). Благодаря этой организации многодетные и приемные родители отстояли свое право на бесплатные рабочие тетради, которые прилагаются к каждому школьному учебному пособию.

Советник президента Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Пенская получила награду в номинации «Государственные и муниципальные служащие, руководители, должностные лица». Палата оказывала большую безвозмездную помощь гражданам в плане правовой помощи, при этом особое внимание уделяли беженцам с Украины, которые прибывали в наш регион.

На торжественной церемонии были также подведены итоги конкурса журналистов «Наши права и свободы», который уполномоченный проводит совместно с областной организацией Союза журналистов России. Лучшими были признаны материалы ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Российской газеты» и других. Особо отметим победу коллег из газеты «Еланские вести», которая была признана лучшей среди районных газет в плане защиты прав граждан.

ИНТЕР стал победителем в номинации «Лучший редакционный коллектив в области защиты прав и свобод человека». Звание очень почетное и ко многому обязывающее.

Думаю, что вы, уважаемые пользователи, присоединитесь к словам особой благодарности в адрес экспертов газеты и сайта, которые проделывают огромную работу на страницах ИНТЕРа, защищая ваши права. Это заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев, защитники прав пациентов Галина Едигарова и Андрей Солодовников, руководитель правления ВРОО «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев, руководитель МОО «Центр семейного права Светлана Кривобокова, руководитель регионального центра Общественного контроля в сфере ЖКХ Олег Капустин, защитник прав автомобилистов Армен Оганесян, руководитель фонда «Планета Детства» Ирина Елагина, начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виталий Осадчий.

Мы также благодарим тех известных в регионе людей, которые помогали освещать на страницах ИНТЕРа политические, социальные, экономические темы — это депутаты областной думы Михаил Таранцов, Владимир Попов, Татьяна Бухтина, руководители сельхозпредприятий Михаил Шаронов, Владимир Калюжный, Владимир Черничкин, политологи Инна Прихожан, Виталий Арьков, к.э.н Карен Туманянц, политик Галина Болдырева, общественники Татьяна Шибченко, Виктория Сополева и многие другие. Площадь не позволяет перечислить всех, но хотим, чтобы вы знали, как много достойных людей, лучших в избранных ими сферах, внесли свой вклад в защиту ваших прав, уважаемые читатели.

Обещаем вам, уважаемые читатели, не снижать накал борьбы за наши общие права и свободы в наступающем 2017 году. Всех с праздником и пусть в вашей жизни будет больше ярких заслуженных побед!