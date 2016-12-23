Фермер Альберт Саломатшоев, Волгоградская область: «Нужно просто работать, а не ждать помощи со стороны»

СПК «Овощное», расположенное в селе Бахтияровка Ленинского района, работает с 2002 года. Последние пять лет им руководит Альберт Саломатшоев. На эту должность он пришел не случайно.

Начиная здесь когда-то с простого водителя, он постепенно вникал во все вопросы, включая все тонкости агрономии. Именно его оставлял в качестве своего заместителя предыдущий руководитель, а когда пришло время уходить на пенсию, порекомендовал как перспективного председателя.

В этом году Альберт Саломатшоев решил поступить еще и в Волгоградскую сельхозакадемию на агрономический факультет. Практика – большое дело, но теория и новые достижения в науке никогда не помешают в динамично развивающемся деле.

Снимаем по два урожая…

Сегодня в СПК «Овощное» насчитывается 120 га земли, из них постоянно в работе до последнего времени было не больше 60 га. Ежегодно 20-30 га оставлялись под пары.

— Пары будем сокращать, а рабочий клин постепенно увеличивать, — рассказывает о планах хозяйства председатель кооператива. – В этом году еще 6 га обеспечили капельным орошением. В будущем сезоне планируем оросить еще 12 га.

На уже обработанных и орошаемых площадях выращивается редис, свекла, морковь, картофель, капуста и лук. Все культуры ранних и поздних сортов, а значит, урожай здесь снимают, за исключением редиса, по два раза за сезон. Таким образом, ежегодно СПК «Овощное» на своих угодьях выращивает до полутора тысяч тонн овощей.

Свободные от овощей площади засеваются, как правило, зерновыми культурами, которые по весне запахиваются, тем самым обогащая почву.

Нет в СПК «Овощное» и проблем со сбытом. Свежая, сочная продукция уходит в Уфу, Москву, Саратов. С этого года в Ленинском районе открылся свой, местный консервный завод «Поволжские овощи». Пока СПК «Овощное» поставляет сюда только капусту, но это начало. В текущем году заводу поставили 62 тонны поздней капусты при договоренности на поставку 200 тонн.

Кроме того, уже не первый год существует сотрудничество с магазином «Дончанка» в городе Волжском, где также реализуется часть овощного урожая.

Дело будет развиваться

Каждый год в СПК «Овощное» обновляется техника. В активе хозяйства имеются новые МТЗ-1025, МТЗ-1221, три МТЗ-82 – все тракторы белорусского производства. В прошлом году приобрели комплекс по уборке, сортировке и упаковке лука, в день он выпускает до тысячи сеток. Такая современная техника существенно снижает потребность в рабочих руках.

Ежегодно в хозяйство привлекается до 20 единиц иностранной рабочей силы. Но в следующем сезоне это число сократится до 12 единиц. Помимо этого в СПК «Овощное» имеется постоянный штат из 17 человек.

В настоящее время рабочие находятся в отпусках, но сразу после январских праздников для них начнется новый сезон. Рабочие буду готовить теплицы, а уже 4 февраля приступят к высеву ранних сортов капусты и раннего лука. На сегодня в хозяйстве имеется шесть теплиц подземного типа общей площадью 8 га. Остальные овощи высеваются позже в открытый грунт.

Большое значение в СПК «Овощное» придается качеству семян. Приобретаются они по известной причине заграницей, а значит, за валюту. Часть затрат субсидируется государством. Выплаты, по словам Альберта Саломатшоева, производятся в полном объеме и в строго обозначенные сроки.

По убеждению председателя, не надо уповать на чью-то помощь и стараться лишний раз упрекнуть государство в недостаточной помощи. «Да, она невелика, но не стоит сидеть и ждать, когда тебе протянут руку помощи – не то время. Нужно просто хорошо работать, правильно организовывать сбыт, вовремя вносить удобрения, и дело будет развиваться».

Оксана Яблочкина