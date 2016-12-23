Двое депутатов Волгоградской городской думы останутся под стражей до 10 февраля. Речь идет об Алексее Владимировиче Звереве и Евгении Щуре. Аппеляцию их адвокатов по поводу изменения меры пресечения отклонил сегодня областной суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. также было указано, что ход расследования находится на контроле прокуратуры региона.

Депутаты обвиняются в мошенничестве с полисами автострахования, в результате которых страховая компания «Росгосстрах» только за этот год потерпела убытков на 50 млн руб. Мошенники покупали у автолюбителей или оформляли сами фальшивые европротоколы о ДТП. Потом заказывали экспертизу в афилированной организации и взыскивали ущерб с автосраховщиков. По данным следствия, в группе действовало до 10 человек.

Стоит отметить, что резонансный арест имеет значение для всех автолюбителей региона. Именно Волгоградская область была одним из самых неблагополучных регионов в плане стоимости ОСАГО и доступности страховки. Страховщики постоянно говорили. что виноваты в этом — жадные автоюристы. Теперь выясняется, что подоплека ситуации была криминальной. Подробно об изнанке волгоградского ОСАГО и задержании депутатов читайте здесь.