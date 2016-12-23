23.12.2016   Криминал, Права автомобилиста, Правовое поле   Галина Гунькина   Нет комментариев

Двое депутатов Волгоградской городской думы останутся под стражей до 10 февраля

Двое депутатов Волгоградской городской думы останутся под стражей до 10 февраля. Речь идет об Алексее Владимировиче Звереве и Евгении Щуре. Аппеляцию их адвокатов по поводу изменения меры пресечения отклонил сегодня областной суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. также было указано, что ход расследования находится на контроле прокуратуры региона. 

Депутаты обвиняются в мошенничестве с полисами автострахования, в результате которых страховая компания «Росгосстрах» только за этот год потерпела убытков на 50 млн руб. Мошенники покупали у автолюбителей или оформляли сами фальшивые европротоколы о ДТП. Потом заказывали экспертизу в афилированной организации и взыскивали ущерб с автосраховщиков. По данным следствия, в группе действовало до 10 человек. 

Стоит отметить, что резонансный арест имеет значение для всех автолюбителей региона. Именно Волгоградская область была одним из самых неблагополучных регионов в плане стоимости ОСАГО и доступности страховки. Страховщики постоянно говорили. что виноваты в этом — жадные автоюристы. Теперь выясняется, что подоплека ситуации была криминальной. Подробно об изнанке волгоградского ОСАГО и задержании депутатов читайте здесь.

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