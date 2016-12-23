В Волгоградской области ДНД привлекают к защите государственной границы

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области работают в тесном контакте с добровольными народными дружинами. ДНД привлекают к защите государственной границы.

– В текущем году дружинники привлекались к защите государственной границы Российской Федерации на участке ответственности для обеспечения контроля за соблюдением режима государственной границы, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе Пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Волгоградской области. – Вместе с сотрудниками ПУ они следят за соблюдением пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу, участвуют в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение государственной границы.

Кроме того, члены ДНД принимали участие в разъяснении гражданам правил режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

– Стоит отметить, что на участке управления действуют десять ДНД, в том числе одна из числа членов казачьих обществ, с общей численностью около 250 человек, – уточнили в пресс-службе ПУ.

В 2016 году члены ДНД около 3800 раз несли самостоятельную службу, около 800 раз несли службу в совместных нарядах с сотрудниками Управления, провели более 1000 мероприятий по разъяснению гражданам правил режимов, установленных на государственной границе, выявили более 70 нарушителей пограничного режима.

Наиболее активное участие в мероприятиях по защите государственной границы принимали жители населенных пунктов Эльтон, Вишневка, Кайсацкое, Торгун, Савинка.

Одним из положительных примеров оказания помощи в защите государственной границы являются действия жителя хутора Смычка Палласовского района Волгоградской области. 1 ноября 2016 года он обнаружил в пограничной зоне в районе реки Торгун неизвестного. И незамедлительно сообщил о нем сотрудникам управления.

В результате своевременно принятых мер по данной информации в 200 метрах границы был задержан гражданин Украины, который пытался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации и убыть в Республику Казахстан в обход установленных пунктов пропуска.

В 2016 году роль ДНД в защите государственной границы РФ была высоко оценена руководством региона. Пяти дружинникам были вручены грамоты от имени губернатора Волгоградской области, а еще семи – грамоты от глав Старополтавского и Палласовского районов.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области