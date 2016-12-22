Берегоукрепительные работы в Волгограде выполнены на 77%

Работы по укреплению правого берега Волги в Волгограде ведутся к чемпионату мира-2018. Это позволит построить автомагистраль к возводимому в настоящее время стадиону «Волгоград-Арена». Сегодня можно говорить о том, что на 77% берегоукрепление выполнено. Как сообщили в пресс- службе администрации Волгоградской области, данные работы ведутся специалистами подрядной организации «Трест «Запсибгидрострой». Отставания от графика нет.

Сейчас строители заняты укреплением откосов железобетонными плитами вблизи строящегося стадиона. Стройка идет днем и ночью для обеспечения такого режима работы задействовано 90 рабочих и 30 единиц техники.

Стоимость контракта укрепительных работ трех километров участка правого берега составляет 2,8 млрд рублей. Из них 2,1 млрд — средства федерального бюджета и 700 млн — областной казны. Завершить все работы планируется в 2017 году.

Источник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области