В Волгоградском музыкальном театре идет «Следствие»

Сказкой-приключением порадует на Новогодние каникулы своих поклонников Волгоградский музыкальный театр. «Следствие ведет Снегов и К.» – так называется новый мюзикл, который театр приготовил к лучшему празднику в году.

Это сказка-приключение, из которой можно узнать, в какие ситуации иногда попадают герои известных сказок, когда их книжка прочитана и им надо скоротать свободное время до следующего читателя.

В сказке-мюзикле «Следствие ведёт Снегов и К.» зрители попадут в знакомый, но совершенно иной сказочный мир. Они узнают самые сокровенные тайны героев: о чём мечтают на самом деле Красная Шапочка и Серый волк, любит ли Золушка прибираться, такие ли на самом деле злые мачеха и Снежная Королева? Каково им постоянно играть одну и ту же роль? Да еще когда ты под подозрением в краже волшебных часов, пропавших накануне Нового года из лавки чудес Деда Мороза.

В сказке-мюзикле композитора Егора Шашина и сказочницы Натальи Кузьминых зрителей ждет много задорной музыки, персонажи поют и танцуют, а вместе с ними в яркое, динамичное действие будет вовлечен весь зрительный зал.

Спектакль будет идти ежедневно по 6 января с перерывом на 1 января. Справки по телефону +7 (8442) 38-30-68, сайт театра http://www.muzteatr-vlg.ru, адрес: ул. Маршала Чуйкова, 4.