ЗАО «Родина» уверенно набирает темпы развития

Старополтавский район – территория рискованного земледелия. На пару удачных лет, когда погода балует местные сельхозпредприятия, приходится пять-шесть, а то и все семь засушливых. Потому и упор здесь делают в основном на развитие животноводства. В ЗАО «Родина», созданном на базе бывшего коллективного хозяйства, занимаются и тем и другим направлением. Но основное все-таки – разведение крупного и мелкого рогатого скота.

Невыгодная «молочка»

Руководит хозяйством Иван Олейников. Обрабатываемые земельные площади за последние три года здесь сократились с 6 до 3,7 тыс. га. Избавились за это время и от дойного стада – почти 200 голов. Заниматься этим направлением стало невыгодно. Закупочная цена на молоко была слишком низкая – 11-12 руб. за литр, а затрат на его производство много. К тому же сказался и человеческий фактор – в доярки сегодня идут разве что пенсионерки. Молодежь работать в этой отрасли не желает.

Кадровая проблема в хозяйстве вообще одна из самых острых. Работоспособным людям интереснее сегодня уехать в Москву, чем трудиться в сельском хозяйстве.

Среди работников хозяйства в среднем 50-летние. Есть и пенсионеры – два механизатора.

Даешь помощь «крупным»

Сегодня в ЗАО «Родина» – 300 голов крупного рогатого скота мясного направления и 900 голов овец. Последние два года, когда природа к селянам милостива и урожаи хорошие, заниматься животноводством выгодно. Корма дешевые, соответственно и себестоимость продукции относительно невысокая. Сложно в засушливые годы, когда трава засыхает уже в мае-июне, стоимость зерна и комбикормов взлетает до небес. Тогда содержать скот становится дорого. А поскольку закупочная цена не поднимается так резко, как растет стоимость ГСМ, техники, запчастей и других составных себестоимости продукции, животноводство действительно становится дорогим удовольствием.

Казалось бы, государство сегодня поддерживает развитие животноводства. Но направлена эта поддержка на развитие семейных животноводческих ферм и помощь начинающим фермерам. Считается, видимо, что крупные хозяйства, которые уже имеют животноводческую и растениеводческую базу, сами в состоянии справиться со всеми проблемами, которые ежегодно обрушиваются на селян.

Но, если бы государство оказало им помощь, они могли бы перевести свое производство на современные рельсы. Установить, например, современное оборудование, приобрести современную дорогостоящую технику. Глядишь, и молодежь перестала бы уезжать из села на заработки в далекую столицу, а стала осваивать азы сельхозпроизводства.

Избран единогласно

Иван Олейников и сам начинал когда-то с азов. Окончив в 1976 году профильный техникум, он пришел в родной колхоз. Его сельскохозяйственный трудовой стаж прерывался только на годы службы в армии.

Сначала работал семеноводом, потом 20 лет – с 1984-го по 2004-й – главным агрономом. В 2003 году колхоз преобразовали в АОЗТ, а год спустя Ивана Ивановича на общем собрании коллектива избрали его руководителем. Такие собрания проходят каждые пять лет, но своего мнения люди не меняют, неизменно отдавая голоса за генерального директора Ивана Олейникова. За время его руководства теперь уже ЗАО «Родина» (статус закрытого акционерного общества хозяйство приобрело в 2005 году) рассчиталось с трехмиллионным долгом и уверенно набирает темпы развития.

Продукция – экологически чистая

В растениеводстве хозяйство применяет классическую технологию возделывания земель. Выращивают озимую пшеницу и рожь – под эти культуры в нынешнем году было отведено больше 1000 га пашни. Немногим меньше – 800 га – отдали под ячмень, 280 га – под яровую пшеницу, 240 га – под подсолнечник.

Подсолнечником в ЗАО «Родина» стали заниматься пару лет назад – на него есть спрос, объясняет Иван Иванович. Закупили всю необходимую для этого технику – культиваторы, трактора. В планах – заняться соей, она сегодня тоже пользуется популярностью у потребителей.

180 га занимает суданка. Благодаря тому что в хозяйстве выращивают собственные корма, животноводческая продукция получается экологически чистой.

Чтобы сохранить выращенный урожай, в нынешнем году решили построить ангар объемом на 4 тыс. тонн. Работы почти закончены – осталось положить асфальт. Начали возводить мехток. И все это – на собственные средства, без привлечения кредитов.

В планах – поменять породу КРС. В перспективе в стаде останется только казахская белоголовая порода.

