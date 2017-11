Заграница недооценивает масштабы счастья россиян

Злобствуя из-за успехов России, Антанта и ее «эксперты» всячески изощряются, чтобы выставить самое благополучное государство в самом неблагополучном виде. Последний пример тому – клеветнический рейтинг стран из «Всемирного доклада о счастье» за текущий год, подготовленного в заокеанском исследовательском центре под эгидой ООН.

Если верить докладу, первую тройку счастливчиков составляют Норвегия, Дания и Исландия. Далее в топ-10 следуют Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. На 11-м месте – постоянный обидчик наших ближневосточных друзей, то бишь логово сионизма. Мировой жандарм, поджигатель Третьей мировой и враг всего прогрессивного человечества занимает 14-ю строчку. А Россия – только 49-ю. Причем выше нас даже Гватемала и Никарагуа.

Что ж, результат неудивителен, если учесть, какие вздорные показатели счастья брались для сравнения: среднедушевой ВВП, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества вроде уровня доверия. Пристегнули даже результаты опросов жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют.

Впрочем, происки определенных сил на ниве социологии не могут сделать белое черным и наоборот. «Наше счастье постоянно – жуй кокосы, ешь бананы» – это не наше счастье, а низменные радости примитивных аборигенов Гватемалы. И счастье так называемых «цивилизованных» северян, проистекающее из высокого среднего дохода, уровня социальной защищенности и трепетного отношения государства к гражданским свободам, – это тоже всего лишь убогое понимание счастья западным обывателем, сделавшим культ из своего материального достатка и возможности побузить.

Настоящему россиянину такие представления о счастье глубоко чужды. У нас своя синяя птица, совершенно особенная. Наше счастье многократно воспето в славную эпоху, к которой мы сегодня возвращаемся на всех парах, и его квинтэссенция выражена в бесхитростных строчках: «Была бы наша Родина богатой да счастливою,/ А выше счастья Родины нет в мире ничего!»

А Родина, да будет известно закордонным злопыхателям, вполне богата и счастлива. Совокупный размер ее Резервного фонда, Фонда национального благосостояния и золотовалютной заначки таков, что Исландия просто нищенка, не говоря уже о Никарагуа. Истинный патриот не может быть несчастен от того, что в России средний доход граждан вшестеро меньше, чем в Исландии. Напротив, он счастлив тем, что суммарный заработок всего десятка ударников отечественного каптруда с лихвой перекроет зарплату всех исландцев вместе взятых.

О валовом объеме духовности даже не будем – все равно бездуховному Западу не понять нашего счастья в этом пункте. Упомянем только еще об одном неиссякаемом источнике блаженства для подданных престол-отечества. Поговорка «Кого … чужое горе?» придумана явно не у нас, а в равнодушной загранице. Мы к чужому горю отнюдь не равнодушны.

Скажем, случится какой облом у соседнего братского народа – и наши телеэкраны излучают такой заразительный восторг, что никакого другого счастья вообще не надо. Или, допустим, в Европе теракт произошел – и тут же на ток-шоу в широкие народные массы вселяется чувство глубокого удовлетворения, причем не кем-нибудь, а уважаемым лидером одной из «системных» партий: «Нам это выгодно! Пусть они подыхают!»

Так что абсолютно права была «Машина времени», опровергая беспочвенные слухи: «Говорят, что за эти годы/ Синей птицы пропал и след,/Что в анналах родной природы/ Этой твари в помине нет./ Говорят, что в дальние страны/ Подалась она навсегда./ Только мы заявляем прямо:/ Это полная ерунда!»

Остается лишь оформить надлежащее исследование на основе правильных – наших – показателей счастья, благо социологов у нас теперь как собак нерезаных. А иначе вконец обнаглевший забугорный агитпроп так и будет опускать счастливейшую супердержаву ниже плинтуса.

Богдан Теслович

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.