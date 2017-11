Всегда ли нужно лишать ребенка семьи?

Верховный суд России расширил перечень оснований, по которым можно лишить родительских прав. Звание родителей теперь могут потерять те, кто вовлекает детей в секты, экстремистские, террористические или запрещенные организации.

Изъять ребенка из семьи могут за склонение их к азартным играм, употреблению алкоголя и наркотиков. За принуждение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству и проституции. За препятствие в обучении ребенка.

По-прежнему родительских прав можно лишиться, за злостное уклонение от их исполнения или жестокое обращение с детьми.

А как вы думаете – во всех ли этих случаях нужно лишать ребенка семьи?

Ирина Елагина, руководитель регионального общественного фонда «Планета Детства»:

– Поверьте, есть основания для того, чтобы изымать детей из семей, которые входят, например, в запрещенные религиозные организации. Они не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Как раз сейчас мы работаем с ребенком, чья приемная мама – член запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы». После общения с такими родителями ему требуется помощь психолога и психотерапевта. Тем не менее, в каждом случае нужен индивидуальный подход. Работая в реабилитационном центре «Исток», я убедилась, что для детей изъятие из семьи – всегда серьезная травма.

Елена Попова, член комитета Совета Федерации по социальной политике:

– Мы в Совете федерации знакомились с первым вариантом постановления пленума Верховного суда, обсуждали проблему с экспертами. Однако не пришли к единому мнению. На мой взгляд, до принятия окончательного решения необходимо привлечь к обсуждению данного вопроса общественные институты. Например, Минюст, контактирующий, в том числе, с различными религиозными организациями. Направить документ в Общественную палату. Изучить правоприменительную практику. В любом случае суды должны руководствоваться прежде всего законами России. Никаких изменений в них пока не внесено.

Галина Болдырева, руководитель реготделения партии «Яблоко»:

– Я не доверяю российским судам – и, поверьте, у меня есть для этого основания. Поэтому я считаю, что если такая инициатива будет узаконена, их решения будут направлены исключительно на изъятие детей из семьи. Мы постоянно ругаем западную идеологию, но почему-то берем от нее все худшее, в том числе, ювенальную юстицию. Против ее внедрения выступают многие родительские организации. А недавно я услышала о таком предложении – за участие несовершеннолетних в неразрешенных митингах будут наказывать родителей. Самое странное, что такие предложения исходят от депутатов-женщин.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.