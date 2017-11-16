16.11.2017   Политика, Социум   Галина Гунькина   комментария 2

Всегда ли нужно лишать ребенка семьи?

верховный суд
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Верховный суд России расширил перечень оснований, по которым можно лишить родительских прав. Звание родителей теперь могут потерять те, кто вовлекает детей в секты, экстремистские, террористические или запрещенные организации.

Изъять ребенка из семьи могут за склонение их к азартным играм, употреблению алкоголя и наркотиков. За принуждение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству и проституции. За препятствие в обучении ребенка.

По-прежнему родительских прав можно лишиться, за злостное уклонение от их исполнения или жестокое обращение с детьми.
А как вы думаете – во всех ли этих случаях нужно лишать ребенка семьи?

Ирина Елагина, руководитель регионального общественного фонда «Планета Детства»:
– Поверьте, есть основания для того, чтобы изымать детей из семей, которые входят, например, в запрещенные религиозные организации. Они не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Как раз сейчас мы работаем с ребенком, чья приемная мама – член запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы». После общения с такими родителями ему требуется помощь психолога и психотерапевта. Тем не менее, в каждом случае нужен индивидуальный подход. Работая в реабилитационном центре «Исток», я убедилась, что для детей изъятие из семьи – всегда серьезная травма.

Елена Попова, член комитета Совета Федерации по социальной политике:
– Мы в Совете федерации знакомились с первым вариантом постановления пленума Верховного суда, обсуждали проблему с экспертами. Однако не пришли к единому мнению. На мой взгляд, до принятия окончательного решения необходимо привлечь к обсуждению данного вопроса общественные институты. Например, Минюст, контактирующий, в том числе, с различными религиозными организациями. Направить документ в Общественную палату. Изучить правоприменительную практику. В любом случае суды должны руководствоваться прежде всего законами России. Никаких изменений в них пока не внесено.

Галина Болдырева, руководитель реготделения партии «Яблоко»:
– Я не доверяю российским судам – и, поверьте, у меня есть для этого основания. Поэтому я считаю, что если такая инициатива будет узаконена, их решения будут направлены исключительно на изъятие детей из семьи. Мы постоянно ругаем западную идеологию, но почему-то берем от нее все худшее, в том числе, ювенальную юстицию. Против ее внедрения выступают многие родительские организации. А недавно я услышала о таком предложении – за участие несовершеннолетних в неразрешенных митингах будут наказывать родителей. Самое странное, что такие предложения исходят от депутатов-женщин.

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2 Responses to Всегда ли нужно лишать ребенка семьи?

  1. Степан Зеленский:
    17.11.2017 в 15:26

    Очередное циничное, продавленное чьей-то политической волей решение суда. Если родители действительно представляют опасность для ребёнка, то тогда их принято лишать родительских прав. Но изымать детей из из семей за факт приобщения к вере родителей — это омерзительное и ничем не оправданное изуверство. Более того, по закону классифицируемое, как геноцид.
    Меня тоже в детстве воспитывали как свидетеля Иеговы. Получается, если бы нынешние суверенные демократы в то время управляли страной, меня бы могли сдать в детдом？ И я должен был сейчас за это власть благодарить？Твари！ Что ещё тут скажешь…

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  2. реальность:
    16.11.2017 в 19:20

    Да вас самих нужно лечить от злобы и мести.
    Готовы детей в последний бой, за дядю Вову в жертву.

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