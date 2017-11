Волгоградчину безосновательно причисляют к самым протестным регионам

Не все социологические изыскания одинаково полезны. Наряду с теми, что подтверждают всенародный одобрям-с, есть у нас и крайне вредная социология. Даже вредительская, можно сказать. Примером тому – доклад Центра экономических и политических реформ о протестной активности россиян в III квартале 2017 года.

Согласно докладу наша область по числу акций протеста вошла в десятку самых неспокойных регионов. В качестве примера недовольства населения приведена ситуация с Кумылженской птицефабрикой: дескать, на «обанкротившемся предприятии, где работало 270 человек (это был основной работодатель для территории), задолженность перед бывшими работниками составляет более 22 млн. рублей, и пока работники уже больше двух лет пытаются добиться выплаты задолженности, имущество предприятия постепенно растаскивается».

Достаточно ли такой мелочи, чтобы числить область смутьянской, весьма сомнительно. Но это еще цветочки. Несколько месяцев назад фонд «Петербургская политика» счел, что Волгоград в числе самых беспокойных городов делит 3–4 место с Новосибирском. Впереди только традиционные главные рассадники безобразий – Москва и Питер.

Это уже похоже на целенаправленную атаку определенных сил на регион государственного значения в целом и столь же государственно значимый город в частности. Видно, кое-кто в столицах алчет подорвать реноме главного оплота державы как самой стабильной территории от Москвы до самых до окраин.

Между тем достаточно выйти на улицы «города, в котором хочется жить» и заглянуть в умиротворенные лица прохожих, чтобы убедиться: в Волгограде все спокойно. Та же тишь да гладь в «городе моей судьбы» – Волжском. И даже на брегах Кумылги ограбленные пролетарии не бузят против партии и правительства, а живут-любят-гордятся.

Да, в областном центре порой отдельные подрывные элементы высказывали недовольство якобы плохими дорогами, отменой никому не нужных маршруток, закрытием бесполезной школы и т. п. Но разве можно сравнить жалкий лепет, который не заслужил даже мимолетного упоминания в губернаторских СМИ, с регулярными антигосударственными беспорядками в «порту пяти морей» и «городе трех революций»?

Как можно ставить сознательный Волгоград вровень с несознательным Новосибом, когда у сибиряков подорожание жилкомтарифов в разы выше установленных процентов вызвало массовые уличные протесты и в итоге отмену запредельных прайсов, а волгоградцы такое же «экономически обоснованное» повышение смиренно приняли?

К слову, городу-герою записали в «волнения» даже сбор подписей против строительства церкви на площади Павших Борцов. Конечно, антихристовы радения имели место. Но ведь это не были публичные акции. И неужто происки богоборцев не компенсированы молитвенным стоянием волгоградцев за запрет кощунственного фильма «Матильда»? Или сей акт высочайшей духовности тоже к беспорядкам отнести?

А весенний эпизод защиты стабильности, когда местные патриоты чуть не разорвали за ноги напополам гадкого дестабилизатора Навального, также счесть фактом «протестной активности»?

Нет уж, пусть пятая колонна зарубит себе на носу: так будет с каждым, кто покусится. Волгоградцы никогда никому не спустят посягательства на устои и всегда дадут отпор кощунникам, агентам Госдепа и всем возмутителям спокойствия, которые против светлого сегодня и еще более светлого завтра.

А горе-аналитики, думается, должны осознать свои заблуждения и признать: Волгоградчина самый спокойный регион с южных гор до северных морей. Если же и бывают у нас какие волнения, то только приятные, и уж их-то местный агитпроп никогда не замалчивает.

Взять хоть давнюю большую радость: «Патриотический мотопробег «Ночных волков» пройдет через Волгоград». Или недавнюю: «16 тысяч волгоградцев сделали фото с золотым Кубком ЧМ-2018». Что называется, кричали женщины «ура!» и в воздух чепчики бросали. И это самое волнительное, что может случиться во всероссийском оплоте стабильности. Пожалуй, даже в Багдаде никогда не было так спокойно.

Богдан Теслович

Фото amp.test.kavkaz-uzel.ru

