Волгоградская область в числе регионов, набравших коммерческие кредиты

В последний день октября глава страны Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Обсуждалась судьба регионов, набравших коммерческие кредиты на сумму больше половины собственных доходов. В числе самых проблемных оказалась и Волгоградская область.

«У целого ряда регионов… сохраняется очень высокий объем выплат по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках.Сегодня этот так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации – более триллиона [рублей]. При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а еще у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121 процент, Астраханская – 95, Волгоградская – 77, Кабардино-Балкария – 75, Орловская – 66 [процентов] и так далее», – цитируют президента на сайте kremlin.ru.

В материалах комитета Госдумы по бюджету и налогам называются и другие цифры. В 14 регионах страны произошел рост коммерческой задолженности. И тут наша область тоже в числе лидеров. В Кабардино-Балкарии задолженность выросла в 2,3 раза, в Волгоградской области – в 1,9 раза, Республике Мордовия – в 1,7 раза.

Тем временем, если судить по данным, опубликованным на сайте Волгоградской облдумы, ситуация у нас если не радужная, то никак не критичная. Бюджет на 2018 год ожидается бездефицитным – доходы и расходы составят 78,5 млрд. руб. Нацелен он «на решение двух главных задач – безусловное выполнение социальных обязательств и создание условий для устойчивого экономического роста».

В числе приоритетных направлений – социальная защита населения, подготовка к 75-летию Сталинградской победы, проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Казалось бы, при таком раскладе – зачем нам помощь центра?

Тем не менее на совещании в Правительстве РФ прозвучало – федеральные власти готовы предоставить проблемным регионам целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга. По словам главы Минфина Антона Силуанова, сумма составит 60 млрд. руб. Но поставили несколько условий, в том числе, строгого соблюдения бюджетной дисциплины.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.